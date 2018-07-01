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  1. Böyle bir harekatı hiçbir ordu yapamazdı

'den sınırına tank ve mühimmat takviyesi

su, rejim güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle sınırına tank ve mühimmat takviyesini yaptığını açıkladı.

İsrailden Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesi
su, Sınırda çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle cephesine tank ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu.

İsrail ordusu, rejim güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesini yaptığını açıkladı. İsrail'in Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasını sürdürdüğü belirtilen ordu açıklamasında, Golan Tepeleri'ndeki gelişmeler nedeniyle takviye ekiplerin görevlendirildiği belirtildi.
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  • 01 Temmuz 2018, Pazar 12:43
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