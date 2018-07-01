Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özelleştirme ve kemer sıkma politikaları nedeniyle ülke çapındaki grevler devam ederken bugün uygulamaya başlanacak yeni kanunlar ise Fransız halkını isyan ettirdi. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni yönetmeliklerde doğalgaza yüzde 7,3 zam yapıldı. En ucuz sigara 7,8 euro oldu. Şehirlerarası yollarda hız sınırı 90'dan 80 km'ye indirildi ve polislere telefonla konuşan sürücülerin ehliyetine el konulması yetkisi verildi. Bu uygulamalara tepki gösteren Fransızlar bir kez daha sokaklara döküldü.
Fransa ayaklandı
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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