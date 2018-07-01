Böyle bir harekatı hiçbir ordu yapamazdı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK ve DAEŞ'ten temizlediği Afrin'de, toplamda bin 100 kişiden oluşacak inzibat gücü için seçme yapılıyor. ÖSO grupları içinden seçilen inzibatların ÖSO askerini denetlemesi için oluşturulduğunu ifade eden Suriye Geçici Hükmeti Askeri İnzibat Genel Komutanı Şıhlı Ebu Muhammed, 270 kişilik ekiple 40 bin askeri kontrol ettiklerini, 6 milyon dolarlık hırsızlık malı ele geçirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin katkılarıyla, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK ve DAEŞ'ten temizlenen Afrin ve Fırat Kalkanı Harektı bölgesine yeni inzibat alınıyor. ÖSO grupları içinden seçilecek inzibatlar asayiş, terörle mücadele ve trafik gibi alanlarda eğitim görecek.

Milliyet'in haberine göre Merkezi Azez'de bulunan Askeri İnzibat Genel Komutanlığı'na bağlı olarak Afrin bölgesinde 750, Fırat Kalkanı Harektaı bölgesinde ise 350 Suriyeli inzibat görev alacak. Özellikle Afrin bölgesinde artan yağma ve hırsızlık olaylarını engellemek için kurulan İnzibat Gücü'nün halihazırda 270 kişiden oluştuğu belirtiliyor.

6 MİLYON DOLARLIK

TSK'ya bağlı Özel Kuvvetler'in Suriye'de görev yapan komutanlarının kendilerine büyük destek verdiklerini belirten Suriye Geçici Hükmeti Askeri İnzibat Genel Komutanı Şıhlı Ebu Muhammed, yeni kurulan 270 kişilik inzibat ekibiyle 40 bin ÖSO askerini kontrol ettiklerini kaydetti. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde elde edilen barışa gölge düşürecek yağma ve hırsızlık olaylarının yaşandığına dikkat çeken Ebu Muhammed, Milliyet'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

MALLAR GERÇEK SAHİPLERİNE

"Afrin'de, TSK ile çok başarılı ve adil bir harekat düzenledik. Ancak ÖSO içinde grupların hırsızlık yapması bu başarılı harekatı neredeyse gölgeliyordu. Türk Özel Kuvvetleri komutanlarının fikriyle kurduğumuz İnzibat Gücü ile en az 6 milyon dolarlık hırsızlık ve yağma yoluyla çalınan mala el koyduk. İçinde TIR, otomobil, traktör, iş makinesi, demir, tencere, pirinç ve beyaz eşyadan oluşan bu malları Azez'de bulunan depomuzda muhafaza ediyoruz. İnsanların çalınan mallarını geri almaları için Afrin, Raco ve Cinderes kırsalında sürekli ilan vererek bildiri yayınlıyoruz. Arap, Türkmen ve Kürt kardeşlerimizden oluşan bir heyetimiz var. Bu heyet, çalınan malların gerçek sahibini belirleyerek sahibine iade edilmesini sağlıyor."

ESKİ KOMUTANLAR SEÇİYOR

ABD ve Türkiye'nin anlaşarak Menbiç'in de özgürleştirilmesinin ardından hizmet alanlarının genişleyeceğini belirten Ebu Muhammed, büyük bir titizlikle seçtikleri inzibatların özelliklerini ise şöyle sıraladı:

"Güçlü fiziğe, cephe deneyimine ve sağlıklı bedene sahip olmasının yanı sıra fikirlerine de önem veriyoruz. Rejimden ayrılan profesyonel generallerimiz inzibat seçimi konusunda oldukça hassas. Onlara çeşitli sorulara sorarak hangi fikre sahip oldukları konusunda elimizde veri oluyor. Öğrenim durumuna bakıyoruz ama okur yazar olması da yeterli kıstas. Bizim için en önemli kriter ise geçmişinde PKK ve DAEŞ gibi örgütlerle bağlantısının olmaması. Bundan emin olmak için kendi istihbaratımızı yapıyoruz."

GENERALLERDEN TÜRK ASKERİNE ÖVGÜ

İnzibat güçleri seçmelerine katılan eski Suriye rejimi generalleri, Türk askerinin bölgedeki başarısını övdü. Suriye'de 2011'de iç savaşın başlamasının ardının ordudan ayrılarak muhalif kanada geçen General Ahmet El Kürdi ve Havacı General Mahmut Khan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını hayranlıkla izlediklerini belirtti.

Kimsenin ihtimal vermediği önemli bir riski Türk askerinin Suriye'de göğüslediğini dile getiren El Kürdi, "Dünyanın hiçbir yerinde darbe girişimi ile yara alan ordu bu kadar kısa sürede toparlanamaz. Ve dünyanın hiçbir ordusu, atlattığı onca badireye rağmen ABD ve Rusya gibi süper güçleri karşına alacak cesareti gösteremez. Türk Silahlı Kuvvetleri bu cesareti gösterdi ve elde ettiği başarılarla dünya ordularını şaşkına uğrattı" dedi.

Suriye muhalif askerlerine TSK'nın eğitim verdiğini hatırlatan Mahmut Khan da "Normal şartlarda kara birlikleri ve hava kuvvetlerinin bu kadar dar alanda kısa süre içinde kusursuz harekat düzenlemesi imkansızdır. Ama TSK bunu başardı" diye konuştu.

'HİÇBİR ORDU YAPAMAZDI'

General Khan, Türkiye'nin muhaliflere destek olmasına büyük önem verdiklerini vurgulayarak "En gelişmiş orduların bile yapamadığını yapan TSK, harekat sürecinde bir sivilin bile burnunu kanatmadan sonuca ulaştı. Geçmiş askeri deneyimlere dayanarak şunu söyleyebilirim ki, Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı askeri strateji uzmanlarının sıkı incelemesi altına alındı. İsterseniz ABD, Rusya ve ordusuna güçlü denilen İsrail'in buna benzer operasyonlarına bakın, neredeyse savaştıkları 'düşman askerinden' çok sivil öldürdüklerine defalarca şahit olduk" ifadelerini kullandı.