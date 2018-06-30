Türk’ün adı yeter

Polonya'da Türk esintisi... Suriyeli Kais Jabakji, Varşova'da açtığı Türk restoranıyla çok özel bir başarıya imza attıÖ Suriyeli Kais Jabakji'nın (Çubukçu) hayatı tam bir girişimcilik öyküsü... Dedesi 100 yıl önce Gaziantep'ten Halep'e geldi. Kendisi Halep'te doğdu. 2010'da iç savaş başlayınca İstanbul'a geldi. İstanbul'dan tekstil işi yapmak için Sırbistan'a gitti. Oradan Moskova'ya giderek işlerine devam etti. En son Polonya'nın Lodz şehrine gelerek Anatolia isimli bir Türk restoranı açtı. Polonyalılar'a Türk mutfağını tanıtan Jabakji, içli köfteden, yaprak sarmaya, alinazikten, beyti sarmaya, künefeden kabak tatlısına geniş bir lezzet yelpazesiyle hatırı sayılır bir servet yaptı.
Kais Jabakji, "Babamın Halep'te sandalye fabrikası vardı, 2010 yılının sonlarına doğru, savaş başlamadan hemen önce ailece İstanbul'a taşındık. Daha sonra anne, baba ve iki ağabeyini İstanbul'da bırakıp tekstil ticaretiyle uğraşmak için Sırbistan'a gittim. 1 yıl Sırbistan'da, 1 yıl da Moskova'da tekstil alanında faaliyet gösterdikten sonra Polonya'nın Lodz şehrine gelip bir süre tekstille uğraştım. Sonra aklıma Türk mutfağı geldi. Türk yemeklerinin Polonyalılara hitap ediyor. Türk mutfağı Polonyalılar için oldukça popüler. Türk yemeklerini severek, beğenerek yiyorlar. Aynı rağbeti Suriye mutfağı için söylemek pek de mümkün değil" dedi.
Kais Jabakji, "Babamın Halep'te sandalye fabrikası vardı, 2010 yılının sonlarına doğru, savaş başlamadan hemen önce ailece İstanbul'a taşındık. Daha sonra anne, baba ve iki ağabeyini İstanbul'da bırakıp tekstil ticaretiyle uğraşmak için Sırbistan'a gittim. 1 yıl Sırbistan'da, 1 yıl da Moskova'da tekstil alanında faaliyet gösterdikten sonra Polonya'nın Lodz şehrine gelip bir süre tekstille uğraştım. Sonra aklıma Türk mutfağı geldi. Türk yemeklerinin Polonyalılara hitap ediyor. Türk mutfağı Polonyalılar için oldukça popüler. Türk yemeklerini severek, beğenerek yiyorlar. Aynı rağbeti Suriye mutfağı için söylemek pek de mümkün değil" dedi.
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