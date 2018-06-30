Eski IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin güçlü olduğu Erbil kentinde polis, patlamanın kentin doğusundaki Bahreka bölgesinde bir cephanede meydana geldiğini belirtti.
Cephanelikte büyük zarara yol açan patlamada, şans eseri can kaybı yaşanmadı.
Patlama sesi ise başkentin birçok yerinde duyuldu.
Yetkililer patlamanın sebebinin terör eylemi veya sabotaj olmadığını, hava sıcaklığının yükselmesi sonucu olduğunu açıkladılar.
Erbil'de son bir yıl içerisinde 3 cephanede patlama meydana gelmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.