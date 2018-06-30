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'ta cephanelikte !

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin () başkenti ’de bu sabah bir cephanelikte meydana geldi.

Kuzey Irakta cephanelikte patlama!

Eski Başkanı 'nin güçlü olduğu kentinde polis, nın kentin doğusundaki Bahreka bölgesinde bir cephanede meydana geldiğini belirtti.

Cephanelikte büyük zarara yol açan patlamada, şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Patlama sesi ise başkentin birçok yerinde duyuldu.

Yetkililer patlamanın sebebinin terör eylemi veya sabotaj olmadığını, hava sıcaklığının yükselmesi sonucu olduğunu açıkladılar.

Erbil'de son bir yıl içerisinde 3 cephanede patlama meydana gelmişti.

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 12:06
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