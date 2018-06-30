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hükümetinden üyesi 'ye destek vermeme çağrısı

hükümeti olası bir saldırı durumunda ülkelerinin üyesi 'ye destek vermemesini istedi. Türkiye'nin 'ye üyelik müzakerelerinin durdurulması gerektiğini savunan Segers, sonuçlarını kutlayan Hollandalı Türklere tepki gösterdi.

Hollandadan skandal Türkiye çağrısı!

'da koalisyon hükümetini oluşturan dört partiden biri olan Hristiyan Birliği'nin (CU) lideri Gert Jan Segers, müttefiki 'ye yönelik olası bir saldırıda durumunda, ülkesinin 'ya destek vermemesini istedi.

"AB ÜYELİK MÜZAKERELERİ DURSUN"
Hollandalı lider, Türkiye'nin izlediği politikalara yönelik daha verilmesi gerektiğini savunarak, Avrupa Birliği'nin () tam üyelik müzakerelerini durdurmasını istedi.

"KENDİMİZİ SORUMLU HİSSETMİYORUZ"
Hristiyan Birliği lideri Segers, ülkenin en çok satan gazetesi De Telegraaf'a verdiği demeçte, "Türkiye'yi savunmak için kendilerini sorumlu hissetmediklerini" söyledi.

Terör örgütleriyle mücadeleyi "saldırganlık" olarak niteleyen Segers, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Afrin harekatı ile "sınırı aştığını"savundu.

"YARDIM TALEBİ GELİRSE RED EDİLSİN"
Hollandalı lider, Türkiye'ye yönelik, farklı ülkelerden olası bir saldırı durumunda, NATO'nun 5. maddesi uyarınca yeniden bir yardım talebi gelirse, buna olumsuz yanıt verilmesini istedi.

Segers, "Eğer gelecekte Türkiye, yeni bir görev kuvveti gönderilmesini isterse, buna 'hayır' demeliyiz" dedi.

NATO anlaşmasının 5. maddesine göre, herhangi bir üye ülkeye dışarıdan gelen saldırı bütün ittifaka yapılmış sayılıyor.

SEÇİM SONUÇLARINI KALDIRAMADI
'ın politikalarına daha sert tepki verilmesini de isteyen Segers, 24 Haziran lerinden sonra Hollanda hükümetinin Ankara'yı kutlamasını da eleştirdi.

TÜRKLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Hollandalı lider, ülkesindeki Türkiye kökenli seçmenlerin Pazar gecesi yaptığı kutlamalara da tepki gösterdi.

İkinci veya üçüncü kuşak Türkiye kökenlilerin, ülkelerinin neresi olduğuna karar vermeleri gerektiğini savunan Segers'e göre, seçmenler, Hollanda'daki hukuk kuralları yerine Türkiye'deki baskıcı uygulamaları tercih etti.

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi 18:03
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