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  1. ABD'de gazete binasına silahlı saldırı

'den 'e roket mermisi atıldı

'den 'ün bölgesine beş roket mermisi atıldı. Ürdün'ün Turra bölgesine isabet eden beş roket mermisi bazı kişilerin hafif yaralanmasına ve bölgedeki araçların hasar görmesine neden oldu

Suriyeden Ürdüne roket mermisi atıldı

Bölge sakinlerinden Casir el-Mısri, yaptığı açıklamada, 'den atılan bir roket mermisinin ailesine ait tarlaya düştüğünü söyledi.

Mısri, güvenlik güçlerine durumu bildirmelerinin ardından aynı bölgeye dört roket mermisinin daha isabet ettiğini aktardı.

Casir el-Mısri, mermilerin parçalarının bazı kişilerin hafif yaralanmasına ve bölgedeki araçlarda hasara yol açtığını sözlerine ekledi.

ABD'nin uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi , ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatmıştı.

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  • 29 Haziran 2018, Cuma 05:21
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