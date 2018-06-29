Londra'da bir kulede yangın çıktı. Apartmanın 12. katında gelen alevlerden çıkan dumanlar tüm bölgeye yayıldı. En az 35 itfaiyeci yangını sondürmek için bölgeye ulaştı.

Londra itfaiyesi 22 katlı binada 40 kişinin bulunduğunu ve yangının ardından tahliye işleminin tamamlandığını açıkladı.

Yangının 1.5 saatin ardından kontrol altına alındığı bildirildi.