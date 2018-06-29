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'da korkutan

'da bulunan bir kulenin 12'inci katında çıktı. 40 kişinin bulunduğu binadaki yangın 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Londrada korkutan yangın

'da bir kulede çıktı. Apartmanın 12. katında gelen alevlerden çıkan dumanlar tüm bölgeye yayıldı. En az 35 itfaiyeci yangını sondürmek için bölgeye ulaştı.

Londra itfaiyesi 22 katlı binada 40 kişinin bulunduğunu ve yangının ardından tahliye işleminin tamamlandığını açıkladı.

Yangının 1.5 saatin ardından kontrol altına alındığı bildirildi.

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  • 29 Haziran 2018, Cuma 16:42
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