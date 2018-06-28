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  1. "Dünya Kupası'ndan Erdoğan yüzünden elendik"

ardından 'dan "Erdoğan'lı " mesajı geldi

, 24 Haziran'da yapılan seçimlerin sonuçlarının belli olmasından sonra ile ilişkileri bir kez daha değerlendirdi. Rusya sözcüsü Zaharova, basın toplantısında "Erdoğan'lı Türkiye" ile ilgili sıcak mesajlar verdi.

Seçimin ardından Erdoğanlı Türkiye mesajı
Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın yeniden seçilen 'ın yönetimindeki ile "karşılıklı saygıya dayalı ve faydalı ilişkiler kurmak istediğini" söyledi.



"ERDOĞAN'IN YÖNETİMİNDEKİ TÜRKİYE İLE..."

Zaharova haftalık basın toplantısında, "Rusya, Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye ile, iki taraflı belgelerle sabitleştirilen prensiplerin temelinde, karşılıklı saygıya dayalı ve faydalı ilişkiler kuracak" dedi.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 20:56
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