"ERDOĞAN'IN YÖNETİMİNDEKİ TÜRKİYE İLE..."

Zaharova haftalık basın toplantısında, "Rusya, Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye ile, iki taraflı belgelerle sabitleştirilen prensiplerin temelinde, karşılıklı saygıya dayalı ve faydalı ilişkiler kuracak" dedi.