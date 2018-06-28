Panama - Tunus | CANLI

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu son maçında karşı karşıya gelecek Panama ile Tunus turnuvaya güzel bir futbol ve galibiyetle veda etmek istiyor. Bu karşılaşma öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantileyen İngiltere ve Belçika liderlik maçına çıkarken, turnuvaya veda eden iki ülke prestij maçına çıkıyor.





Panama - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Panama - Tunus mücadelesi Mordovia Arena'da saat 21.00'de başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar takvim.com.tr'de...



PANAMA: Jaime Penedo, Fidel Escobar, Roman Torres, Felipe Baloy, Eric Davis, Anibal Godoy, Gabriel Gomez, Ricardo Avila, Edgar Barcenas, Blas Perez, Jose Luis Rodriguez

TUNUS: Balbouli, Hamdi Nagguez, Yohan Benalouane, Yassine Meriah, Ali Maaloul, Saif-Eddine Khaoui, Ellyes Skhiri, Ferjani Sassi, Fakhreddine Ben Youssef, Wahbi Khazri, Naim Sliti