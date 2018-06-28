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2018 G Grubu'nda 2. tura yükselme şansı kalmayan ile prestij maçında karşı karşıya geliyor. Peki, Panama - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de

Panama - Tunus | CANLI

2018 G Grubu son maçında karşı karşıya gelecek ile turnuvaya güzel bir futbol ve galibiyetle veda etmek istiyor. Bu karşılaşma öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ve liderlik maçına çıkarken, turnuvaya veda eden iki ülke prestij maçına çıkıyor.

Panama - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Panama - Tunus mücadelesi Mordovia Arena'da saat 21.00'de başlayacak ve SPOR'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar takvim.com.tr'de...

PANAMA: Jaime Penedo, Fidel Escobar, Roman Torres, Felipe Baloy, Eric Davis, Anibal Godoy, Gabriel Gomez, Ricardo Avila, Edgar Barcenas, Blas Perez, Jose Luis Rodriguez

TUNUS: Balbouli, Hamdi Nagguez, Yohan Benalouane, Yassine Meriah, Ali Maaloul, Saif-Eddine Khaoui, Ellyes Skhiri, Ferjani Sassi, Fakhreddine Ben Youssef, Wahbi Khazri, Naim Sliti

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 20:59
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