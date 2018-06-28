Güney Kore'ye 2-0 yenilip Dünya Kupası'ndan elenen Almanlar başarısızlığı nereye bağlayacaklarını şaşırdılar. Maçın ardından Türkiye düşmanı Cem Özdemir'i yayına çıkaran Alman ZDF kanalı, Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesine bağladı. Bu saçmalığa Almanlar bile güldü.