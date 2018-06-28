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  1. Almanya'da patlama! Ölüler var...

Almanlar büyük saçmaladı: 'ndan Erdoğan yüzünden elenmişler...

'da yayın yapan kanalında, larının 'ndan elenmesi sonrası yapılan program izleyenleri gülme krizine soktu. Sebebi ise yayının komedi programı olması değildi; her fırsatta düşmanlığı yapan 'in yayında Almanya'nın elenmesini 'a bağlamasıydı...

Güney Kore'ye 2-0 yenilip Dünya Kupası'ndan elenen Almanlar başarısızlığı nereye bağlayacaklarını şaşırdılar. Maçın ardından Türkiye düşmanı Cem Özdemir'i yayına çıkaran Alman ZDF kanalı, Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesine bağladı. Bu saçmalığa Almanlar bile güldü.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 18:26
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