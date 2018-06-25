Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri Euronews'e şaka gibi bir açıklama yaptı. Hollandalı parlamenter, "Bu seçimler normal koşullarda düzenlenmedi, insanlara gözdağı verildi" ifadesini kullandı.

AB'YE ÜYELİK SÜRECİ

Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin askıya alınmasıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Kati Piri, "Kişisel olarak AB'nin karar organı Konsey'in bu kararı destekleyeceğini düşünmediğini" kaydetti.

"BU SİSTEM AB DEĞERLERİNE AYKIRI"

Piri, başkanlık sisteminin, AB değerlerine de uygun olmadığı görüşünü dile getirdi.

"TÜRKİYE'Yİ İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AP raportörü, Türkiye'deki durumu izlemeye devam edeceklerini belirterek, AB'nin Erdoğan dışında Türkiye'deki diğer siyasi aktörleri de muhatap almasını önemine değindi.