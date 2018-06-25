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Erdoğan'ın zaferi düşmanlarını çıldırıttı!

’nun raportörü 'den skandal bir açıklama geldi. Türkiye düşmanlığıyla bilinen Piri, Türkiye’de düzenlenen genel ve cumhurbaşkanlığı lerinin “adil bir ortamda” yapılmadığını öne sürdü.

Erdoğanın zaferi Türkiye düşmanlarını çıldırıttı!

'nun raportörü Euronews'e şaka gibi bir açıklama yaptı. Hollandalı parlamenter, "Bu ler normal koşullarda düzenlenmedi, insanlara gözdağı verildi" ifadesini kullandı.

AB'YE ÜYELİK SÜRECİ
Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin askıya alınmasıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Kati Piri, "Kişisel olarak 'nin karar organı Konsey'in bu kararı destekleyeceğini düşünmediğini" kaydetti.

"BU SİSTEM AB DEĞERLERİNE AYKIRI"
Piri, başkanlık sisteminin, AB değerlerine de uygun olmadığı görüşünü dile getirdi.

"TÜRKİYE'Yİ İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
AP raportörü, Türkiye'deki durumu izlemeye devam edeceklerini belirterek, AB'nin Erdoğan dışında Türkiye'deki diğer siyasi aktörleri de muhatap almasını önemine değindi.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 11:52
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