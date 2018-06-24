Katar ve Bosna sokaklarında Erdoğan coşkusu

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından, yurdun dört bir yanında büyük zafer kutlamaya başlandı.

Yurt içindeki kutlamaların yanında, yurt dışından da Erdoğan'ın büyük başarısı için yapılan sevinç gösterilerinin görüntüleri gelmeye başladı.

Kutlama yapanlar, ellerinde meşalelerle sloganlar attı. Saraybosna sokaklarında da Erdoğan coşkusu yaşandı.