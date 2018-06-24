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  1. Irak'ta DEAŞ'ın sözde El-Cezire Valisi öldürüldü

ve Bosna sokaklarında Erdoğan coşkusu

sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından 'dan ve Saraybosna'dan da görüntüleri gelmeye başladı.

Katar ve Bosna sokaklarında Erdoğan coşkusu

ve 27. Dönem Milletvekilliği i sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından, yurdun dört bir yanında büyük zafer ya başlandı.

Yurt içindeki kutlamaların yanında, yurt dışından da Erdoğan'ın büyük başarısı için yapılan sevinç gösterilerinin görüntüleri gelmeye başladı.

Kutlama yapanlar, ellerinde meşalelerle sloganlar attı. Saraybosna sokaklarında da Erdoğan coşkusu yaşandı.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 22:40
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