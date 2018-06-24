Gizli bağış

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlere acımadı. Yasa dışı olarak ABD'ye giren göçmen çocukları annelerinden babalarından ayırdı. Onları Meksika sınırındaki bir kampta tutmaya başladı. Bu duruma ilk olarak eşi Melania Trump sert çıktı. Buna rağmen Başkan Trump, hem eşinin hem de kamuoyunun tepkisine kulaklarını tıkadı. Ancak aynı uyarı kızı ve danışmanı olan Ivanka'dan gelince geri adım attı. Ivanka'nın babasına yaptığı baskının yanında göçmen çocuklara 50 bin dolar bağış yaptığı da ortaya çıktı. CBN News isimli televizyon kanalına bağlanan ve ismini vermeyen Evanjelik bir lider, Ivakna'nın Teksas, Plano'daki bir kiliseye göçmen çocuklar için kullanılmak üzere 50 bin dolar bağış yaptığını açıkladı.
NOKTAYI O KOYMUŞTU
Melania Trump'ın da eleştirdiği göçmen yasasında son noktayı Ivanka koymuştu. Ivanka Trump, "Baba bu konuyu tekrar gözden geçirmen gerekiyor. Çocukları ailelerinden ayırma" deyince Donald Trump yasayı askıya aldı.
VERGİ SAVAŞLARI SÜRÜYOR
ABD Başkanı Donald Trump AB'den ithal edilen araçlara %20 gümrük vergisi uygulanabileceğini açıkladı. Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD üzerindeki gümrük vergisi ve ticaret engelleri kaldırılmaz ya da indirilmezse, Avrupa Birliği'nden ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacaklarını ve araçları ABD'de üreteceklerini aktardı.
NOKTAYI O KOYMUŞTU
Melania Trump'ın da eleştirdiği göçmen yasasında son noktayı Ivanka koymuştu. Ivanka Trump, "Baba bu konuyu tekrar gözden geçirmen gerekiyor. Çocukları ailelerinden ayırma" deyince Donald Trump yasayı askıya aldı.
VERGİ SAVAŞLARI SÜRÜYOR
ABD Başkanı Donald Trump AB'den ithal edilen araçlara %20 gümrük vergisi uygulanabileceğini açıkladı. Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD üzerindeki gümrük vergisi ve ticaret engelleri kaldırılmaz ya da indirilmezse, Avrupa Birliği'nden ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacaklarını ve araçları ABD'de üreteceklerini aktardı.
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