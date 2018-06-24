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Gazını aldılar

’da özelliştirilmesi gündeme gelen Gaz İdaresi’nin çalışanları isyan etti. Macron’un oturduğu ’nın gazını kesti

Gazını aldılar
Emmanuel Macron'un, özelleştirme politikaları 'nı vurdu. Macron'un özelleştirmek istediği, Fransa Elektrik ve Gaz İdaresi'nin çalışanları, Elysee Sarayı'nın doğalgazını kesti. Cumhurbaşkanı Macron, özelleştirme politikaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde. Uzun süredir genel grevler ve kitlesel gösterilerle mücadele ediyor ama bu kez beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Özelleştirmek istediği Ulusal Gaz İdaresi çalışanları doğrudan Macron'u hedef aldı. Cumhurbaşkanlığı konutu olan Elysee Sarayı'nın doğalgazını kesti. 3 saat boyunca Elysee'ye doğalgaz verilmedi.
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