İngiliz eski model Kimberly Miners, DEAŞ'ın kendisini ikna etmek için neler yaptığını anlattı. The Sun gazetesine konuşan Miners, Suriye'deki çocuklara savaşta neler olduğu konusunda farkındalık yaratmak için videolar paylaşmasının ardından sosyal medyadan mesajlar ve arkadaşlık istekleri aldığını belirtti. Miners "Ben kazanılacak bir propaganda ödülüydüm. Beni ne pahasına olursa olsun istediler. DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden Navid Hüseyin beni ilgi ve övgülerle kandırdı. Hatta ismimi Ayşe Lauren el Britaniye olarak değiştirmem konusunda beni ikna etti. 'Buraya gelirsen seni karım yapacağım' dedi. Her gün birbirimize yüzlerce mesaj gönderdik" diye konuştu. Eski çıplak model "Şu anda utanıyorum ama ilgiyi sevmiştim. Çok yalnızdım. İlgi, saygı ve arkadaşlık tekliflerini çok istemiştim"
Terör modeli
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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