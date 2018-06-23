Kurt sürüsü öfkesi

İspanya'da kendilerine "Kurt sürüsü" adını veren 5 kişi, 2016 yılında Pamplona'daki ünlü Boğa Güreşi Festivali sırasında 18 yaşında bir kadına tecavüz etti. Savcılar, 5 kişi hakkında 20 yıldan fazla hapis cezaları istedi. Tecavüz etmekle suçlanan ancak cinsel tacizden 9 yıl hapis cezası alan 5 sanık karara itiraz etti. Tecavüzcüler, kefaletle salıverildi. Sapıkların serbest bırakılması ülkede protesto edildi.