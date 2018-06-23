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İtalya, Alman gemilerini tehdit etti: El koyarız

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, Libya açıklarında 226 sığınmacıyı kurtaran Alman sivil toplum kuruluşları Mission Lifeline ve Sea-Eye’ı sert bir dille eleştirerek uyardı.

İtalya, Alman gemilerini tehdit etti: El koyarız

Salvini ve Toninelli, iki yardım kuruluşuna ait "Lifeline" ve "Seefuchs" adlı gemilere, İtalya'da bir limana yanaşmaları halinde el konulacağını, çalışanların tutuklanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Salvini, gemilerin "yasa dışı" biçimde Hollanda bayrağı altında Akdeniz'de bulunduğunu söyledi.

Yaptığı ilk açıklamada gemilerin "Hollanda'ya gitmesi gerektiğini" söyleyen Salvini daha sonra Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Mission Lifeline kuruluşuna ait geminin Malta sularında olduğunu belirten Salvini, Malta'dan limanlarını gemiye açmasını istedi. Yardım kuruluşları, iki geminin de, sığınmacıları kurtaran "Aquarius"un kaderini paylaşmasından endişe ediyor. 600'den fazla sığınmacıyı taşıyan Aquarius, İtalya ve Malta tarafından reddedilmiş, günlerce Akdeniz açıklarında bekledikten sonra İspanya tarafından kabul edilmişti.

  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 03:21
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