İtalya, Alman gemilerini tehdit etti: El koyarız

Salvini ve Toninelli, iki yardım kuruluşuna ait "Lifeline" ve "Seefuchs" adlı gemilere, İtalya'da bir limana yanaşmaları halinde el konulacağını, çalışanların tutuklanacağını belirtti. İçişleri Bakanı Salvini, gemilerin "yasa dışı" biçimde Hollanda bayrağı altında Akdeniz'de bulunduğunu söyledi.

Yaptığı ilk açıklamada gemilerin "Hollanda'ya gitmesi gerektiğini" söyleyen Salvini daha sonra Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Mission Lifeline kuruluşuna ait geminin Malta sularında olduğunu belirten Salvini, Malta'dan limanlarını gemiye açmasını istedi. Yardım kuruluşları, iki geminin de, sığınmacıları kurtaran "Aquarius"un kaderini paylaşmasından endişe ediyor. 600'den fazla sığınmacıyı taşıyan Aquarius, İtalya ve Malta tarafından reddedilmiş, günlerce Akdeniz açıklarında bekledikten sonra İspanya tarafından kabul edilmişti.