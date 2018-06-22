Sınırları ajan aşk

Edward Snowden (35) eski NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) ve CIA (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) çalışanıydı. İlk olarak ABD'nin tüm telefon şirketlerinin müşteri kayıtlarını NSA ile paylaştığını açıkladı. Tutuklandı. Ancak Hawaii'deki hapishaneden kaçarak Rusya'ya sığındı. Rusya'ya ilk vardığında kimliği gizlendi. Onunla istediği zaman görüşebilen tek kişi ise sevgilisiydi. Sır gibi saklanan o kadın ise dün ilk kez kendisini ifşa etti.
Herkesten gizlenen ismin Lindsay Mills olduğu öğrenildi. Mills, Instagram hesabından Snowden ile olan fotoğraflarını paylaştı. Kendisini direk dansçısı olarak tanımladı. Ancak Mills, aslında Snowden'ın Rusya'da korunmasını sağlayan kişi olmuştu. Putin, Snowden'in Rusya'da kalmasına Rus ajanı olan Mills sayesinde izin verdi. Hatta Putin, Snowden'ın ülkede kalma kararını 2020'ye kadar uzattı.
Herkesten gizlenen ismin Lindsay Mills olduğu öğrenildi. Mills, Instagram hesabından Snowden ile olan fotoğraflarını paylaştı. Kendisini direk dansçısı olarak tanımladı. Ancak Mills, aslında Snowden'ın Rusya'da korunmasını sağlayan kişi olmuştu. Putin, Snowden'in Rusya'da kalmasına Rus ajanı olan Mills sayesinde izin verdi. Hatta Putin, Snowden'ın ülkede kalma kararını 2020'ye kadar uzattı.
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