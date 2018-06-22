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'de bomba alarmı

'da bomba alarmı yaşanıyor. Bir kişinin üstünde bomba olduğu gerekçesiyle tren istasyonu boşaltılıyor.

İngilterede bomba alarmı

İngiliz polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada " Önlem olarak istasyon tahliye edildi. Şu anda istasyonda duran hizmet yok. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen kişi gözaltına alındı. İstasyonun en kısa sürede açılması için çalışıyoruz. Tren yolu çalışanlarına ve yolcularına olayda gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ederiz" açıklaması yaptı

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  • 22 Haziran 2018, Cuma 09:49
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