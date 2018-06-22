İngiliz polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada " Önlem olarak istasyon tahliye edildi. Şu anda istasyonda duran hizmet yok. Üzerinde bomba olduğunu söyleyen kişi gözaltına alındı. İstasyonun en kısa sürede açılması için çalışıyoruz. Tren yolu çalışanlarına ve yolcularına olayda gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ederiz" açıklaması yaptı