Foto Melania

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, 15 Mayıs'ta ameliyat masasına yattı. Ancak günlerce ortaya çıkmadı. Kimisi estetik ameliyatı yaptırdığını açıkladı. Kimisi eşiyle aralarının açık olduğunu anlattı. İddialar peşi sıra gelirken Melania dün ortaya çıktı. First Lady, eşi Trump ile birlikte İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia'yı Beyaz Saray'da ağırladı. Bayan Trump, güzelliği ve zarafetiyle Kraliçe'yi gölgede bıraktı. Trump ile Kral 6. Felipe, ikili görüşmeleri öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. İspanya'nın çok güzel bir ülke olduğunu dile getiren Trump, "Bugün Kral ve Kraliçe'yi ağırlamak onur verici. Daha önce İspanya'da bulundum. İlişkilerimiz harika" ifadesini kullandı.
ALMANYA'YI SUÇLADI
Bu arada Trump dediğini yaptı. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını açıkladı. Halley, "Bu konsey ismine layık değil" ifadesini kullandı. Trump ayrıca, Almanya'da suç oranının arttığını ve Alman yetkililerin bu verileri resmi raporlara yansıtmaktan kaçındığını savundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Trump'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını anlattı.
ALMANYA'YI SUÇLADI
Bu arada Trump dediğini yaptı. ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını açıkladı. Halley, "Bu konsey ismine layık değil" ifadesini kullandı. Trump ayrıca, Almanya'da suç oranının arttığını ve Alman yetkililerin bu verileri resmi raporlara yansıtmaktan kaçındığını savundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Trump'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını anlattı.
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