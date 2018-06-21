Angelina’dan mektup var

Dünya Göçmenler Günü'nde Musul'a bir ziyaret gerçekleştiren ünlü oyuncu Anjelina Jolie, savaşın çıktığı Musul'daki durumu anlatan bir mektup yazdı. Jolie, dokunaklı mektupta, "Binlerce sivil öldü ve Irak'ın bu şehri bir yıkıntıya dönüştü. Orada durduğum sırada silahların sanki henüz dün sustuğunu hissettim" ifadelerini kullandı. Bu sözler bölgedeki çocukları duygulandırdı.
Anjelina Jolie, kamplarda kalan Iraklılar'ın acılarını paylaşmıştı.
Anjelina Jolie, kamplarda kalan Iraklılar'ın acılarını paylaşmıştı.
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