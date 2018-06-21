;
Yol Durumu
  1. Foto Melania

Angelina’dan mektup var

Angelina’dan mektup var
Dünya Göçmenler Günü'nde 'a bir ziyaret gerçekleştiren ünlü oyuncu , savaşın çıktığı Musul'daki durumu anlatan bir mektup yazdı. Jolie, dokunaklı mektupta, "Binlerce sivil öldü ve Irak'ın bu şehri bir yıkıntıya dönüştü. Orada durduğum sırada silahların sanki henüz dün sustuğunu hissettim" ifadelerini kullandı. Bu sözler bölgedeki çocukları duygulandırdı.


Anjelina Jolie, kamplarda kalan Iraklılar'ın acılarını paylaşmıştı.
Etiketler: , ,
  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ