Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, 2018 Dünya Kupası'na 1-0'lık Meksika yenilgisiyle başladı. Irkçı Almanlar ise İngiltere'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İlkay Gündoğan ile Mesut Özil'e yine sert çıktı. Alman Milli Takımı'nın en çok formasını giyen oyuncu rekorunu elinde bulunduran Lothar Matthaus, Mesut Özil'e resmen hakaretler yağdırdı.
Mesut Özil'i yenilginin tek sorumlusu olarak gösteren Mattahaus, "Almanya formasıyla sahada rahat hissetmediğini sık sık düşünürüm. Aynı zamanda sahada serbest de değil ve neredeyse oynamak istemiyor gibi. Kalp yok, heyecan yok, tutkusu yok" diye konuştu.
Özıl'ın son oynanan Meksika maçında heyecandan yoksun ve oynadığını oyunundan zevk almadığını savunan Matthaus, "Son bir-iki yıldır Mesut, beklenenin altında. Joachim Löw'ün beklentilerinin karşılığını veremedi" ifadelerini kullandı.
Mesut Özil'i yenilginin tek sorumlusu olarak gösteren Mattahaus, "Almanya formasıyla sahada rahat hissetmediğini sık sık düşünürüm. Aynı zamanda sahada serbest de değil ve neredeyse oynamak istemiyor gibi. Kalp yok, heyecan yok, tutkusu yok" diye konuştu.
Özıl'ın son oynanan Meksika maçında heyecandan yoksun ve oynadığını oyunundan zevk almadığını savunan Matthaus, "Son bir-iki yıldır Mesut, beklenenin altında. Joachim Löw'ün beklentilerinin karşılığını veremedi" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.