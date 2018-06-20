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Nankörler

, ’ndaki ilk maçında Meksika’ya yenildi. Nazi kafalılar, ’la görüşen ’i günah keçisi seçti. Yıldız oyuncunun bugüne kadar yaptığı katkıları unutup, nankörlük etti

Nankörler
'nın son şampiyonu , 2018 Dünya Kupası'na 1-0'lık Meksika yenilgisiyle başladı. Irkçı Almanlar ise 'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ile 'e yine sert çıktı. Alman 'nın en çok formasını giyen oyuncu rekorunu elinde bulunduran Lothar Matthaus, Mesut Özil'e resmen hakaretler yağdırdı.



Mesut Özil'i yenilginin tek sorumlusu olarak gösteren Mattahaus, "Almanya formasıyla sahada rahat hissetmediğini sık sık düşünürüm. Aynı zamanda sahada serbest de değil ve neredeyse oynamak istemiyor gibi. Kalp yok, heyecan yok, tutkusu yok" diye konuştu.

Özıl'ın son oynanan Meksika maçında heyecandan yoksun ve oynadığını oyunundan zevk almadığını savunan Matthaus, "Son bir-iki yıldır Mesut, beklenenin altında. 'ün beklentilerinin karşılığını veremedi" ifadelerini kullandı.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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