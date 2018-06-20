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'ın kentinde yasağı!

'ın kentindeki kafelerde İran-İspanya maçının seyredilmesine dolaylı yasak getirildiği bildirildi.

İranda flaş yasak! Umuma açık yerlerde...
'dan yayın yapan Entekhab haber sitesine göre, polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentteki kafelerin bugün yerel saatle 22.00'de (TSİ 20.30) kapatılacağı belirtildi.

Haberde, Rusya'da düzenlenen 2018 B Grubu karşılaşmalarından İran-İspanya maçının başlama saatinden yarım saat önce kafelerin kapatılma kararı alınması, maçın "umuma açık yerlerde seyredilmesinin önüne geçmek" olarak değerlendirildi.

Cuma günü oynanan ve İran'ın Fas'ı 1-0 yendiği maçın Meşhed'deki kafelerde izlenmesi ve taraftarların sevinç görüntüleri sosyal medyada yer almıştı.

Meşhed kenti, yerel yöneticilerinin Tahran yönetiminden farklı olarak aşırı muhafazakâr kararlar almasıyla ön plana çıkıyor.

İran-İspanya maçı saatiyle 21.00'de başlayacak.

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 18:36
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