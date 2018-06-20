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İngilizler’den kararı

İngilizler’den Gazprom kararı
Londra mahkemesi, doğalgaz şirketi Naftogaz'ın lehine sonuçlanan tahkim kararı sonrasında Rus enerji şirketi Gazprom'un varlıklarını dondurdu. 'ın açıklamasına göre, mahkeme 'un Ukraynalı şirkete tazminat ödemesine karar verdi. Gazprom'un ayrıca ve Galler'de değeri 50 bin doların üzerindeki varlıklarına yönelik bir listeyi de mahkemeye sunacağının kaydedildiği açıklamada, Gazprom'un mahkeme kararını uygulamaması halinde cezai yaptırıma maruz kalabileceği ifade edildi.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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