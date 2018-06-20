Londra mahkemesi, Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz'ın lehine sonuçlanan tahkim kararı sonrasında Rus enerji şirketi Gazprom'un varlıklarını dondurdu. Naftogaz'ın açıklamasına göre, mahkeme Gazprom'un Ukraynalı şirkete tazminat ödemesine karar verdi. Gazprom'un ayrıca İngiltere ve Galler'de değeri 50 bin doların üzerindeki varlıklarına yönelik bir listeyi de mahkemeye sunacağının kaydedildiği açıklamada, Gazprom'un mahkeme kararını uygulamaması halinde cezai yaptırıma maruz kalabileceği ifade edildi.
İngilizler’den Gazprom kararı
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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