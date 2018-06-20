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El Peso

Melania Trump, eşinin göçmen politikalarına sert çıktı. “Binlerce çocuğun ailelerinden alınmasından nefret ediyorum” açıklamasını yaptı... Teksas’daki adlı kamptan gelen görüntüler ise onu haklı çıkardı...

El Peso
ABD Başkanı 'ın, göçmenlere işkencesine eşi bile karşı çıktı. Melania Trump, "Binlerce çocuğun ailelerinden alınmasından nefret ediyorum" açıklamasını yaparak eşine isyan bayrağı açtı. İşte 'i haklı çıkaran görüntüler medyaya yansıdı. SUSKUN...
gazetesi, gözaltında tutulanların kaçmasını engellemek için tel örgüden yapılmış kafesler bulunduğunu yazdı. Fotoğraflarda ise çocukların tek sıra yürütüldüğü ve yer yataklarında uyuduğu anlaşıldı. Eski First Lady Laura Bush, 'zalim', 'ahlak dışı' ve 'kalp kırıcı' olarak nitelediği uygulamanın II. Dünya Savaşı'ndaki esir kamplarını hatırlattığını açıkladı. de ailelerinden alınan 2 bin çocuğun durumundan derin endişe duyduğunu açıkladı. Trump'ın danışmanı olan kızı Ivanka'dan ise konuyla ilgili hiç ses çıkmadı.



ABD BM'DEN AYRILACAK
'NIN İsrail'e karşı "ön yargılı tavrından dolayı" Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden ayrılacağı iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, Başkan Donald Trump yönetimi BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılmaya ilişkin açıklamayı bugün yapacak.



Güney Teksas'ta yer alan kampında sınırı geçen çocuklar yer alıyor. Her noktadaki kafesler portatif tuvaletlerin kullanılabileceği ortak alanlara açılıyor. Tesiste kalanların 200 kadarı yanında ebeveyni bulunmayan çocuklar. 500 kadarıysa aile bölmesinde kalan çocuk ve anne-babalar.



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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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