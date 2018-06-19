;
Yol Durumu
  1. Charles’ı çok kıskandım

Ünlü rapçi XXXtentacion silahlı saldırıda yaşamını yitirdi! kimdir?

Müzik dünyasında 'XXXtentacion' olarak bilinen Amerikalı ünlü rap müzik şarkıcısı , Florida eyaletine bağlı Miami kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Ünlü rapçi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Çocukluğundan başlayarak başı sık sık belaya giren; ruhsatsız silah taşıma, soygun, kavga gibi nedenlerden dolayı birkaç kez hapis yatan ünlü şarkıcının Miami'de bir motosiklet mağazasından çıktıktan sonra uğradığı silahlı saldırıda yaralandığı belirtildi. Saldırının ardından bir hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki rap müzik şarkıcısı Onfroy'un yapılan bütün müdahalelere karşın kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği bildirildi.

Onfroy'a birisi kırmızı maskeli 2 kişinin saldırdığı açıklanırken, Afrika asıllı oldukları iddia edilen saldırganların bir araçla olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.

Etiketler:
  • 19 Haziran 2018, Salı 06:22
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ