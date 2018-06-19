;
Yol Durumu
  1. Anamuhalefet
  2. Hapis şoku

’te silahlı saldırı: 4 yaralı

İsveç’te silahlı saldırı: 4 yaralı
İsveç'in Malmö şehrinde, dün akşam kalabalığa ateş açıldı. Olayda 4 kişi yaralandı. Polis, saldırının ardından çok sayıda caddeyi kordon altına aldı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadığı kaydedildi. Saldırının terör ile bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ