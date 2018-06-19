İsveç’te silahlı saldırı: 4 yaralı

İsveç'in Malmö şehrinde, dün akşam kalabalığa ateş açıldı. Olayda 4 kişi yaralandı. Polis, saldırının ardından çok sayıda caddeyi kordon altına aldı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili henüz açıklama yapılmadığı kaydedildi. Saldırının terör ile bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.