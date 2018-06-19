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'sı sınırında düştü

ordusuna ait bir insansız nın () sınırında düştüğü bildirildi.

İsrail İHAsı Suriye sınırında düştü

ordusundan yapılan açıklamaya göre, orduya ait Skylark model , sınırında teknik bir arıza nedeniyle kazaya uğradı.

Açıklamada, gözlem amacıyla bölgede uçtuğu belirtilen İHA'dan herhangi bir bilginin çalınma olasılığının olmadığı ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre daha çok istihbarat toplamak amacıyla kullanılan söz konusu sınırın Suriye tarafına düştü.

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  • 19 Haziran 2018, Salı 22:05
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