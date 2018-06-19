Hapis şoku

İspanya Kralı 6. Felipe'nin eniştesi Inaki Urdangarin, yolsuzluk, vergi kaçırma ve usulsüzlükten hakkında verilen cezanın Yüksek Mahkeme'de onanmasının ardından hapse girdi. Urdangarin, kendisine tanınan 5 günlük sürenin sonunda sabah saatlerinde Avila bölgesindeki Brieva hapishanesine teslim oldu. Urdangarin'e yolsuzluk, vergi kaçırma ve usulsüzlük suçlamasıyla verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasının 5 yıl 10 aylık kısmını onamıştı.