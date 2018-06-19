İspanya Kralı 6. Felipe'nin eniştesi Inaki Urdangarin, yolsuzluk, vergi kaçırma ve usulsüzlükten hakkında verilen cezanın Yüksek Mahkeme'de onanmasının ardından hapse girdi. Urdangarin, kendisine tanınan 5 günlük sürenin sonunda sabah saatlerinde Avila bölgesindeki Brieva hapishanesine teslim oldu. Urdangarin'e yolsuzluk, vergi kaçırma ve usulsüzlük suçlamasıyla verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasının 5 yıl 10 aylık kısmını onamıştı.
Hapis şoku
Etiketler: Inaki Urdangarin , İspanya
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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