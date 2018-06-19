Dünya Kupası'nda yer alan Suudi Arabistan A Milli Futbol Takımı, hayati tehlike atlattı. Yarın oynanacak olan Uruguay mücadelesi için Rostov'a hareket eden Suudi kafilesini taşıyan uçağın motorlarından biri havadayken alev aldı. Uçak tehlikesiz olarak Rostov'daki Don Airport'a indi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, uçağın bir motorunda teknik arıza meydana geldiğini belirterek, takımın iyi durumda olduğunu açıkladı.
Faciadan dönüldü
Etiketler: Suudi Arabistan , futbol , Dünya Kupası
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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