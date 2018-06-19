;
Yol Durumu
  1. Etiyopyalı Şahin
  2. Cezaevine gazladı

Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü
Dünya Kupası'nda yer alan Suudi Arabistan A Milli Futbol Takımı, hayati tehlike atlattı. Yarın oynanacak olan Uruguay mücadelesi için Rostov'a hareket eden Suudi kafilesini taşıyan uçağın motorlarından biri havadayken alev aldı. Uçak tehlikesiz olarak Rostov'daki Don Airport'a indi. Federasyonu, uçağın bir motorunda teknik arıza meydana geldiğini belirterek, takımın iyi durumda olduğunu açıkladı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ