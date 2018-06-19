Charles’ı çok kıskandım

İngiliz Kraliyet Ailesi'ne gelin giden Meghan Markle'ın babası Thomas Markle (73), düğünden sonra ilk kez açıklama yaptı. Damadı Prens Harry'le olan ilişkilerini konu alan ve neden düğüne katılmadığını açıklayan bir röportaj verdi. Sağlık sorunları yüzünden İngiltere'ye gidemeyen Thomas Markle, kızının yanında yer alamadığı için çok üzgün olduğunu söyledi. Bu anlamlı görevde kendisi yerine kızına eşlik eden Prens Charles'ı hem kıskandığını hem de ona şükran duyduğunu açıkladı.
'SEN CENTİLMENSİN'
Bu arada Markle, damadı Harry ile konuştuğunu da açıkladı. Bu diyaloğu şöyle anlattı: "Prens Harry, kızımla evlenmek istediğini söyledi. Ben de ona 'Sen bir centilmensin. Söz ver bana, asla kızıma el kaldırmayacaksın" dedim ve izin verdim."
'SEN CENTİLMENSİN'
Bu arada Markle, damadı Harry ile konuştuğunu da açıkladı. Bu diyaloğu şöyle anlattı: "Prens Harry, kızımla evlenmek istediğini söyledi. Ben de ona 'Sen bir centilmensin. Söz ver bana, asla kızıma el kaldırmayacaksın" dedim ve izin verdim."
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