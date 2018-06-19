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Charles’ı çok kıskandım

’ın babası Thomas, düğünden sonra ilk kez konuştu: Düğüne katılmamakla hata yaptım. Kızımı ’ın kolunda görünce onu kıskandım ve gözyaşlarımı tutamadım. Harry’ye de ‘Sakın kızıma el kaldırma’ dedim

Charles’ı çok kıskandım
İngiliz Kraliyet Ailesi'ne gelin giden 'ın babası (73), düğünden sonra ilk kez açıklama yaptı. Damadı 'le olan ilişkilerini konu alan ve neden düğüne katılmadığını açıklayan bir röportaj verdi. Sağlık sorunları yüzünden 'ye gidemeyen Thomas Markle, kızının yanında yer alamadığı için çok üzgün olduğunu söyledi. Bu anlamlı görevde kendisi yerine kızına eşlik eden 'ı hem kıskandığını hem de ona şükran duyduğunu açıkladı.


'SEN CENTİLMENSİN'
Bu arada Markle, damadı Harry ile konuştuğunu da açıkladı. Bu diyaloğu şöyle anlattı: "Prens Harry, kızımla evlenmek istediğini söyledi. Ben de ona 'Sen bir centilmensin. Söz ver bana, asla kızıma el kaldırmayacaksın" dedim ve izin verdim."
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