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Cezaevine gazladı

Audi’nin CEO’su , gaz salınım skandalı yüzünden hapse atıldı

Cezaevine gazladı
Almanya'da uzun zamandır devam eden mazotlu araçlardaki gaz salınım skandalında, VW'nin ürettiği Audi'nin Yönetim kurulu Başkanı , emisyon verilerini karartma talimatı verdiği iddiasıyla hapse atıldı. Evinde yapılan aramalarda bir çok evrağa ve bilgisayar kaydına el konulan Stadler'in kefaletle serbest kalma durumunun olmadığı açıklandı. Münih savcılığının basın açıklamasında, gözaltına almaya gerekçe olarak "Verilerde karartma yaptırma riskinin olduğu" belirtildi. Rupert Stadler'in 2015'te çalışanlar tarafından bilgi verilmesine rağmen verileri görmezlikten gelerek üretime ve araç satışına müsaade ettiği belirtildi. Stadler'in yarın sorgulanacağı "Dolandırıcılık ve dolaylı yanlış sertifika verme" suçlarından yargılanacağını açıklandı. Bu olayın ardından hisseleri yüzde 3.40 değer kaybetti. , Volkswagen'e dünya genelinde dizel motorlarında emisyon testi hilesi için 1 milyar euro ceza kesmişti.
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