Almanya'da uzun zamandır devam eden mazotlu araçlardaki gaz salınım skandalında, VW'nin ürettiği Audi'nin Yönetim kurulu Başkanı Rupert Stadler, emisyon verilerini karartma talimatı verdiği iddiasıyla hapse atıldı. Evinde yapılan aramalarda bir çok evrağa ve bilgisayar kaydına el konulan Stadler'in kefaletle serbest kalma durumunun olmadığı açıklandı. Münih savcılığının basın açıklamasında, gözaltına almaya gerekçe olarak "Verilerde karartma yaptırma riskinin olduğu" belirtildi. Rupert Stadler'in 2015'te çalışanlar tarafından bilgi verilmesine rağmen verileri görmezlikten gelerek üretime ve araç satışına müsaade ettiği belirtildi. Stadler'in yarın sorgulanacağı "Dolandırıcılık ve dolaylı yanlış sertifika verme" suçlarından yargılanacağını açıklandı. Bu olayın ardından Volkswagen hisseleri yüzde 3.40 değer kaybetti. Almanya, Volkswagen'e dünya genelinde dizel motorlarında emisyon testi hilesi için 1 milyar euro ceza kesmişti.
Cezaevine gazladı
Audi’nin CEO’su Rupert Stadler, gaz salınım skandalı yüzünden hapse atıldı
Etiketler: Rupert Stadler , Volkswagen , ALMANYA
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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