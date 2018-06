Anamuhalefet

Kralı Donald Trump ABD Başkanı seçildi. Seçimlerdeki vaatleri ise özellikle göçmen lere ve Müslümanlar'a yönelikti. Tüm göçmenlere sınırları kapatacağını söyledi. Ardından geçtiğimiz Ocak ayında katıldığı bir toplantıda göçmenlere hakaretler etti. Bazı Afrika ülkeleri ile Haiti'yi 'Bok çukuru' olarak nitelendirdi. "Norveç gibi ülkelerden göçmen alınması gerektiğini" söyledi. Bununla da yetinmeyen Trump Kongre'ye bir tasarı gönderdi. Söz konusu tasarıda ABD'de yaşama hakkı kazanmasını sağlayan yeşil kart çekilişi uygulamasının tamamen kaldırılması öngörülmekteydi. Yine Trump aynı tasarıda Meksika sınırına duvar örme projesi için ödenek talep etti. İşte Trump göçmenleri hedef seçerken ona en büyük tepki en yakınından geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, sınırda ailelerin ayrıldığını görmektensöyledi. First Lady , Trump'ın ABD'nin başlattığı kaçak göçmenlere karşı "sınırda sıfır tolerans" uygulaması nedeniyle binlerce çocuğun yaşadığı dramdan "utanç duyduğunu" söyledi. Ayrıca "sınırın her iki yanındaki tarafların göç yasalarında reform yapmasını" ümit ettiğini kaydetti. Melania Trump ayrıca "Yasalara uyan ama aynı zamanda vicdanla yönetilen bir ülkeye ihtiyacımız var" şeklinde konuşarak beklentisini dile getirdi. Melania Trump'ın bu açıklamalarına başta göçmenler olmak üzere ABD kamuoyundan da destek geldi. ABD medyası ise First Lady'nin eşine göre daha vicdanlı olduğunu kaydetti. Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı verileri, ülke sınırındaki yasa dışı geçişlerde 19 Nisan-31 Mayıs'ta 2 bin çocuğun ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını belirmişti. Donald Trump yönetiminin yeni uygulamasına göre, ABD'ye yasa dışı yollardan giren yetişkinler gözaltına alınırken, çocukları Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tahsis ettiği bakımevlerine gönderiliyor. Ülkede tartışmalara yol açan uygulama, Demokratlar ve çok sayıda tanınmış isim tarafından eleştiriliyor.Ülkelerindeki çeşitli sıkıntılardan dolayı Amerika'ya giden göçmenlerin gördükleri muamele bu kadarına da pes dedirtti. Göçmen karşıtı tutumuyla bilinen Trump yönetimindeki Teksas'ta bir mahkeme salonunda çekilen bu fotoğraf yaşanan skandal uygulamayı gözler önüne serdi. Fotoğrafta elleri ve ayakları zincirlenmiş 40 kadar kadın ve erkek göçmen tek tip turuncu kıyafetle mahkeme salonunda yargılanıyordu. Debbie Nathan isimli gazeteci olayın perde arkasını araştırmaları sonucu sosyal medya hesabında paylaştı.