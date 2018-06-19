ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldığını açıkladı.

Haley, "Bu, insan hakları taahhütlerinden geri çekildiğimiz anlamına gelmiyor. Bunu netlikle belirtmek isterim" dedi.

ABD'nin çekilme kararının bir gerekçesi de, Konsey'in İsrail karşıtı kronik ''önyargısı'' ve ''taraflılığı'' oldu. Haley bir yıl önce, Konsey'de kalmalarının ancak köklü reformlar yapılması halinde mümkün olacağını açıklamıştı.

Haley, ayrıca BM İnsan Hakları Konseyi üyeleri içinde Çin, Venezuela, Küba gibi bizzat insan haklarını ihlal eden ülkelerin olmasını da kınadı.

Haley, Konsey'in reformları yapması halinde ABD'nin yeniden katılmaktan mutlu olacağını söyledi.

Washington'ın Konsey'den çekilme kararı Paris İklim Anlaşması ve 2015 İran Nükleer Anlaşması'ndan çıkmasının ardından geldi. ABD son yıllarda üçüncü kez çok uluslu bir platformu terk etmiş olacak.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden çekildiğini açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yaparak, '' Genel Sekreter, ABD'nin İnsan Hakları Konseyi'nde kalmasını tercih ederdi. BM İnsan Hakları mimarisi, dünya çapında insan haklarının teşviki ve korunmasında çok önemli bir rol oynamakta.'' değerlendirmesinde bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyinin 2 Temmuz'da toplanarak Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.