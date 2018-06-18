İsveç'in Malmö kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İsveç polisinin yaptığı ilk açıklamaya göre olayda en az 4 kişi yaralandı. Görgü tanıkları saldırının otomatik silahla yapıldığını söyledi. Saldırgan kaçtı. İsveç polisi saldırı ile ilgili terör ifadesini kullanmadı.

SALDIRI KUTLAMALAR SIRASINDA MEYDANA GELDİ





Saldırı Türkiye saati ile 17.00'de biten İsveç Güney Kore maçının hemen sonrasında yapılan kutlamalar sırasında meydana geldi.