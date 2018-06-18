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'in kent merkezinde silahlı saldırı

'in kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında en az 4 kişi yaralandığı belirtiliyor. Saldırı Türkiye saati ile 17.00'de biten İsveç Güney Kore maçının hemen sonrasında yapılan kutlamalar sırasında meydana geldi.

İsveçte silahlı saldırı! Yaralılar var...

'in kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İsveç polisinin yaptığı ilk açıklamaya göre olayda en az 4 kişi yaralandı. Görgü tanıkları saldırının otomatik silahla yapıldığını söyledi. Saldırgan kaçtı. İsveç polisi saldırı ile ilgili terör ifadesini kullanmadı.

SALDIRI KUTLAMALAR SIRASINDA MEYDANA GELDİ



Saldırı Türkiye saati ile 17.00'de biten İsveç Güney Kore maçının hemen sonrasında yapılan kutlamalar sırasında meydana geldi.



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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 22:08
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