Hırsız çar!

olay Cuma gecesi yaşandı. Rus güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre Cumartesi sabahı '' sarayı müzesine giden görevliler,yatağının darmadağın olduğu görünce şaştı kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, bir kişinin gece imparatorun yatağını kullandığını, yanında getirdiği sosis ve salamlarla da odayı kirlettiğini saptadı.Saray ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Şüphelininisimli bir genç olduğu anlaşıldı. Rus vatandaşının, müzenin birinci katındaki camını kırarak içeri girdiği ortaya çıktı. Ayrıca zanlının saraydan ayrılırken, imparatorun yatak odasındaki duran(300 bin TL) değerindeki minik heykeli çaldığı da anlaşıldı. Genç adam Cumartesi günü St. Petersburg şehrinde elinde saraydan çaldığı heykelcikle sokakta dolaşırken polis tarafından yakalandı.Heykeli çalan Dmitriy polisten kaçamadı.