Hırsız çar!

Akılalmaz olay Cuma gecesi yaşandı. Rus güvenlik güçlerinin verdiği bilgiye göre Cumartesi sabahı 'Pavlov' sarayı müzesine giden görevliler, İmparator 3. Aleksander ile eşi Maria'nın yatağının darmadağın olduğu görünce şaştı kaldı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, bir kişinin gece imparatorun yatağını kullandığını, yanında getirdiği sosis ve salamlarla da odayı kirlettiğini saptadı.
SOKAKTA YAKALANDI
Saray ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Şüphelinin Dmitriy isimli bir genç olduğu anlaşıldı. Rus vatandaşının, müzenin birinci katındaki camını kırarak içeri girdiği ortaya çıktı. Ayrıca zanlının saraydan ayrılırken, imparatorun yatak odasındaki duran 4 milyon ruble (300 bin TL) değerindeki minik heykeli çaldığı da anlaşıldı. Genç adam Cumartesi günü St. Petersburg şehrinde elinde saraydan çaldığı heykelcikle sokakta dolaşırken polis tarafından yakalandı. Rus güvenlik güçleri hırsız hakkında nasıl bir dava açacaklarını kara kara düşünmeye başladı...
Heykeli çalan Dmitriy polisten kaçamadı.
SOKAKTA YAKALANDI
Saray ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Şüphelinin Dmitriy isimli bir genç olduğu anlaşıldı. Rus vatandaşının, müzenin birinci katındaki camını kırarak içeri girdiği ortaya çıktı. Ayrıca zanlının saraydan ayrılırken, imparatorun yatak odasındaki duran 4 milyon ruble (300 bin TL) değerindeki minik heykeli çaldığı da anlaşıldı. Genç adam Cumartesi günü St. Petersburg şehrinde elinde saraydan çaldığı heykelcikle sokakta dolaşırken polis tarafından yakalandı. Rus güvenlik güçleri hırsız hakkında nasıl bir dava açacaklarını kara kara düşünmeye başladı...
Heykeli çalan Dmitriy polisten kaçamadı.
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