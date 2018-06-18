Çok 'Maha'retli

Zenginin parası zühürdün çenesini yine alt üst etti. Bu olaya yol açan isim bu kez Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un ta kendisiydi. 64 yaşındaki Kral, önce ilginç giyim tarzıyla gündeme geldi. Almanya'nın Münih kentinde göbeği açık bir kıyafetle uçaktan inip lüks aracına binerken görüntülendi. Bu sırada kendisine genç sevgilisi de eşlik etti. Dünya kralın göbeğine odaklanırken, o yeni hesapların peşindeydi.
HAZİNEYİ YÖNETECEK
Maha Vajiralongkorn, 40 milyar dolarlık servetiyle yetinmedi. Babası Kralı Bhumibol Adulyadej hayatını kaybedince harekete geçti. Kraliyet Ailesi'ne ait 30 milyar dolarlık serveti üzerine geçirdi. Kral, Kraliyet Mülkiyet Bürosu'nda olan ve binlerce kişiden oluşan aileye ait tüm hisseleri de kendi üzerine devretti. Sadece nakit paranın değil taşınmazların da Maha Vajiralongkorn'un üzerine geçtiği kaydedildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Kral Vajiralongkorn'a ait tüm varlıkları bundan böyle büro tarafından kraliyet hazinesi olarak yönetileceği belirtildi.
ÖNCE PİLOT SONRA RAHİP
Bu arada Vajiralongkorn, Avustralya'nın Canberra'kentindeki Duntroon Kraliyet Askeri Koleji'nden mezun oldu. Askeri bir subay olarak, Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gördü. Ayrıca nitelikli bir askeri pilot ve helikopter pilotuydu. 1975 yılından bu yana Thai Kraliyet Ordusu'nda kariyer subayı olarak görev yaptı. Ordu İstihbarat Müdürlüğü'nde kurmay subay olarak görev aldı ve 1978 yılında Kral'ın kendi koruma taburunun başkanı oldu. Ancak aynı yıl, Budist rahibi olarak kalarak, askerlik kariyerini kesintiye uğrattı. Bu tüm Tay Budist erkeklerinde bir gelenekti. Vajiralongkorn, Thai Kraliyet Ordusu Generali, Thai Kraliyet Donanması amirali ve Kraliyet Tayland Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşali ünvanlarını da taşıyor.
Ülkesinde askeri üniformadan başka kıyafet giymeyen Tayland kralı Almanya'nın Münih kentine gittiğinde göbeği açık bir tişört ve kot pantolon ile görüntülenmişti.
MAHA Vajiralongkorn, sadece Almanya'da değil dünyanın farklı ülkelerinde de sıra dışı kıyafetleri ile dikkat çekmişti. Krala genç sevgilisi Goi de eşlik etmişti...
HAZİNEYİ YÖNETECEK
Maha Vajiralongkorn, 40 milyar dolarlık servetiyle yetinmedi. Babası Kralı Bhumibol Adulyadej hayatını kaybedince harekete geçti. Kraliyet Ailesi'ne ait 30 milyar dolarlık serveti üzerine geçirdi. Kral, Kraliyet Mülkiyet Bürosu'nda olan ve binlerce kişiden oluşan aileye ait tüm hisseleri de kendi üzerine devretti. Sadece nakit paranın değil taşınmazların da Maha Vajiralongkorn'un üzerine geçtiği kaydedildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Kral Vajiralongkorn'a ait tüm varlıkları bundan böyle büro tarafından kraliyet hazinesi olarak yönetileceği belirtildi.
ÖNCE PİLOT SONRA RAHİP
Bu arada Vajiralongkorn, Avustralya'nın Canberra'kentindeki Duntroon Kraliyet Askeri Koleji'nden mezun oldu. Askeri bir subay olarak, Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim gördü. Ayrıca nitelikli bir askeri pilot ve helikopter pilotuydu. 1975 yılından bu yana Thai Kraliyet Ordusu'nda kariyer subayı olarak görev yaptı. Ordu İstihbarat Müdürlüğü'nde kurmay subay olarak görev aldı ve 1978 yılında Kral'ın kendi koruma taburunun başkanı oldu. Ancak aynı yıl, Budist rahibi olarak kalarak, askerlik kariyerini kesintiye uğrattı. Bu tüm Tay Budist erkeklerinde bir gelenekti. Vajiralongkorn, Thai Kraliyet Ordusu Generali, Thai Kraliyet Donanması amirali ve Kraliyet Tayland Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşali ünvanlarını da taşıyor.
Ülkesinde askeri üniformadan başka kıyafet giymeyen Tayland kralı Almanya'nın Münih kentine gittiğinde göbeği açık bir tişört ve kot pantolon ile görüntülenmişti.
MAHA Vajiralongkorn, sadece Almanya'da değil dünyanın farklı ülkelerinde de sıra dışı kıyafetleri ile dikkat çekmişti. Krala genç sevgilisi Goi de eşlik etmişti...
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