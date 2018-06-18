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'den 24 Haziran leri öncesi istikrar vurgusu

'de yapılacak ler hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Yi, istikrarın korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Çinden 24 Haziran seçimleri öncesi istikrar vurgusu

Dışişleri Bakanı Vang Yi, 24 Haziran'da yapılacak lere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMLER..."

ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilere dikkat çeken Çinli bakan, ülkesinin Türkiye'deki istikrarı desteklediğini sözlerine ekledi.

Bakan Vang Yi, "Türkiye'de genel seçimler yapılmak üzere; Çin, Türk halkının seçimine saygı duyuyor.

"İSTİKRARI DESTEKLİYORUZ"

Çin, Türkiye'nin ülkesinin birlik ve istikrarını korumasını destekliyor. Çin tarafı Türk tarafının, Türkiye'de Çin'in güvenliğine zarar verecek olaylar yaşanmasına izin vermemesini takdir ediyor." ifadelerini kullandı.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 09:14
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