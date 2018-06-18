Rus çifte ajan Sergey Skripal (55) ile kızı Yulia (33) 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlendi. İngilizler saldırının faili olarak Ruslar'ı gösterdi. Hatta Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi. Tüm bunlar sürerken babakız taburcu edildi. Ve Yulia günler sonra yaşadığı tedavi sürecini dile getirdi. "Hayatta kalma şansımız yok denecek kadar azdı" diyen Yulia şunları söyledi: "Saldırının ardından bilincimizi kaybettik. Kendimize geldiğimizde ise tedavi süreciyle ilgili her şeyin farkındaydık. İlaçlar yüzünden çok acı çektik. Hala yaşadığımıza inanamıyorum."
Acı içindeydik
Etiketler: İngiltere , Sergey Skripal
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.