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ABD'nin yeni Büyükelçisi belli oldu!

ABD'nin Büyükelçiliği'ne 'in atanmasının kesinleştiği öğrenildi.

ABDnin yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu!

'nın işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı görevinde bulunan , ABD Dışişleri'ne 1980'de girdi. 2009 Temmuz'dan 2017 Ağustos'a kadar Sina Yarımadası Çokuluslu Güçler'de direktörlük görevini üstlendi. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Irak Koordinatörlüğü, Danışmanlık, Mısır ve Lübnan Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

ABD'nin son Büyükelçisi John Bass, ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un gözaltına alınmasına reaksiyon olarak geçici olarak vizelerin askıya alındığı vize krizi ardından Türkiye'den ayrılmıştı.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 20:35
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