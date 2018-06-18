;
Yol Durumu
  1. Çok 'Maha'retli
  2. Hırsız çar!

629 ’da

629 göçmen İspanya’da
Libya'dan Avrupa'ya doğru yola çıkan 629 i taşıyan Aquarius gemisi, geçtiğimiz günlede İtalya'nın göç karşıtı yeni hükümeti tarafından ülkeye alınmadı. Denizin ortasında kalan göçmenler yaklaşık bir hafta sonra karaya çıktı. Dün 'nın Valencia limanına ulaştı. İtalya İçişleri Bakanı Salvini bu gelişmeyi "Artık Avrupa'nın paspası değiliz" şeklinde yorumladı.
Etiketler: ,
  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ