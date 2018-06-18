629 göçmen İspanya’da

Libya'dan Avrupa'ya doğru yola çıkan 629 göçmeni taşıyan Aquarius gemisi, geçtiğimiz günlede İtalya'nın göç karşıtı yeni hükümeti tarafından ülkeye alınmadı. Denizin ortasında kalan göçmenler yaklaşık bir hafta sonra karaya çıktı. Dün İspanya'nın Valencia limanına ulaştı. İtalya İçişleri Bakanı Salvini bu gelişmeyi "Artık Avrupa'nın paspası değiliz" şeklinde yorumladı.
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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