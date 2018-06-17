Yine 'Kurz'dırdı!

Avusturya'nın ırkçı Başbakanı Sebastian Kurz (31) geçtiğimiz günlerde haddini aştı. Ülkesindeki 8 camiyi kapatacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz hafta ise İsrail'e gidip İsrail Başbakanı Netanyahu ile tokalaştı. Ardından Kudüs'teki Ağlama Duvarı'nda fotoğraf çektirdi. Jerusalem Post gazetesine konuşan Kurz yeni bir skandala daha imza attı. Ülkesinde din özgünlüğü olduğunu ifade eden ırkçı başbakan, muhabirin, "Avusturya'daki bazı camileri kapatma kararınız tepki topladı. Türkiye'nin yaptırımları olacakq. Bu konuda endişeli misiniz" sorusunu duyunca yine faşist bir tutum sergiledi. Kurz, "Herkesin Avusturya kanunlarına saygı göstermesi gerekiyor. Ülke dışından İslami organizasyon ya da imamları kabul etmiyoruz" şeklinde saldırgan ifadeler kullandı.
Cami düşmanı Kurz, kipa takıp Ağlama Duvarı'na gitti.
Ardından Müslüman düşmanı Netanyahu ile poz verdi.
Cami düşmanı Kurz, kipa takıp Ağlama Duvarı'na gitti.
Ardından Müslüman düşmanı Netanyahu ile poz verdi.
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