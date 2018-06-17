"Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında yapılan mülteci anlaşması Almanya Başbakanı Angela Merkel'in hükümetini kurtaracak mı"… Almanya bu soruya yanıt arıyor. Zira son günlerde Alman hükümetinde mülteci konusunda bir çatlak oluştu.

Mülteci konusunda uzlaşma sağlanılması ve AB seviyesinde mültecilere kapıların açılması gerektiğini savunan Merkel'e başta İçişleri Bakanı Horst Seehofer olmak üzere birçok hükümet yetkilisi Almanya'nın kendi kotasını oluşturmasını savunuyordu.

Bugün Almanya'nın çok satan gazetelerinden Bild, Merkel'in Yunanistan, İtalya ve Avusturya ile görüşme planlamaya çalıştığını yazdı. Gazeteye konuşan İtalyan yetkililer, "Henüz tam tarih netleşmedi ama bir planlama süreci içerisindeyiz" ifadesini kullanırken, gelecek hafta bir zirve yapılması planlanıyor.

"TÜRKİYE İLE İMZALANAN ANLAŞMANIN..."

Merkel'in bu konuda fikir ayrılığına düştüğü isimlerden 2 hafta istediği ve bu süre zarfında, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerle buluşacağı kaydedilirken, Reuters haber ajansı, "Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan bir anlaşmanın benzerinin yapılması bekleniyor" yorumunu yaptı.

Bild gazetesi, İspanya ve diğer Balkan ülkelerinin Merkel ile görüşme yapıp yapmayacağına dair bir bilgi gelmediğini aktardı.