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G'üvey'lik soruşturması

savcısı, Trump ile çocuklarının kurduğu Trump Vakfı’na açtı. Baba ve çocuklarını la suçladı. İddiaya göre belgeleri veren ise ’tı

Güveylik soruşturması
ABD Başkanı huzura ermedi! Eyaleti Başsavcısı Barbara D. Underwood, Trump ve çocuklarına yönelik harekete geçti. Underwood'ın Trump'ın kurucusu olduğu Donald Junior Trump Vakfı ve yönetim kurulu üyeleri aleyhine, vakfı kişisel çıkarları doğrultusunda kullandıkları iddiasıyla açtığı belirtildi. Başkan Trump ve çocukları Donald Trump Junior, Ivanka Trump ve Eric Trump'ın görevlerini bırakmaları istendi. Ayrıca ailenin 2.8 milyon dolar tazminat ödemesi de talep edildi. Soruşturma devam ederken bir iddia gündemi alt üst etti. İddialara göre soruşturmanın açılmasına yol açan belgeleri Trump'ın son eşi ve çocukların üvey annesi olan Melania Trump verdi. Belgelerin 'ın avukatı tarafından savcıya ulaştırıldığı belirtildi. Bu gelişme üzerine gözler Donald Trump'a çevrildi. Ancak Trump'tan herhangi bir açıklama gelmedi.



Eric Trump (solda), Ivanka Trump ile Donald Junior Trump'ın vakfı kişisel çıkarları için kullandığı kaydedildi. Babası Donald Trump'ın sağ kolu olan Ivanka, iddialarla ilgili cevap vermedi.



Melania Trump'ın, eşi Donald Trump ile onun ilk eşinden olan çocuklarını vakıf üzerinden köşeye sıkıntırdığı belirtildi.
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