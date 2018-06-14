Zehir zıkKim

ABD ve Kuzey Kore, geçtiğimiz yıl nükleer savaşın eşiğine geldi. Gerekçe, Kuzey Kore'nin nükleer bomba ve kıtalararası füze denemeleriydi. Ve iki ülke arasındaki gerilim Singapur'da huzura erdi! ABD ve Kuzey Kore'nin liderlerinin beklenen görüşmesi geçtiğimiz günlerde Singapur'da gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de bir araya geldi. Liderler sadece tercümanlarının katıldığı 38 dakikalık baş başa görüşmenin ardından 2 saat süren heyetler arası görüşmelere geçti. Toplam 5 saat süren zirve, Trump ve Kim'in ortak deklerasyonu imzalamasıyla sona erdi.

ÖZEL MALZEMEDEN

İşte bu sırada bir detay dikkat çekti! O detay kalemde gizliydi. Tarihi anlaşmanın imzalanmasından önce masanın Kim Yong'un oturacağı bölüme bir Kuzey Koreli görevli eldiveniyle parlattığı dolmakalem getirdi. Ancak Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jung imzadan önce atılarak kendi dolmakalemini verdi. Diğerini ise alıp çantasına yerleştirdi. Bu ilginç hamlenin gerekçesi ise zehirlenmeydi. Kim Jongun'un tarihi zirvede anlaşma metnini imzalamak için zehirli kalemlere karşı kendi kalemini getirdiği belirtildi. Kalemin sadece Kim'e üretildiği ve özel bir malzemeden yapıldığı belirtildi. Öte yandan Trump ve Kim Jongun'un Singapur'da gerçekleştirdiği tarihi buluşmanın yankıları sürüyor. Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Trump'ın Kim Jong-un'u Beyaz Saray'a davet ettiğini bildirdi.





GİZLİ KAPAKLI

Donald Trump'ın eşi Melania Trump, 3 hafta önce böbrek ameliyatı oldu. O andan itibaren Trump'la arasının açıldığı iddia edildi. Öyle ki Melania Trump, son 1 haftada ikisi eğlence olmak üzere 6 kez Beyaz Saray'dan dışarı çıktı. Ancak Trump'a haber vermedi. Sadece Gizli Servis'e gideceği yeri söyleyen Melania'nın bu davranışının Beyaz Saray'da da rahatsızlık yarattığı belirtildi. Dün Trump'ın "California'ya gidelim" teklifini de önce kabul etmeyen Melania'nın güçlükle ikna edildiği belirtildi.