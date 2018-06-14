Top atışı!

Almanya Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Türk asıllı Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da fotoğraf çektirmeleri, bir türlü gündemden düşmedi. Eski Alman milli futbolcularından Stefan Effenberg, Mesut ve İlkay'ı kadroya alıp Rusya'ya götüren Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi. "Federasyon kendi değerlerini hiçe saydı. Bu iki futbolcuya daha net bir tavır sergilemelidir" dedi.



ONLARDAN VAZGEÇEMEYİZ

Bu tepkiye bir anlam veremeyen Alman Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff, her fırsatta ıslıkla protesto edilen iki oyuncunun baskıya dayanamayıp takımdan ayrılabileceğine ihtimal vermediğini, ikisinin milli takım formasını giymeye son derece hevesli olduğunu ve takım direktörünün de onlardan vazgeçebileceğini sanmadığını sözlerine ekledi. İlkay Gündoğan ise ilk defa büyük bir turnuvaya hazırlandığını belirterek "İlk 11'de yer almamak benim için problem olmaz. Ama fırsat verilirse de elimden geleni yaparım" dedi.





MERKEL SORGUSU!

FIFA 2018 Dünya Kupası final turnuvasına katılmak üzere Rusya'ya giden Alman futbol milli takımının Türk asıllı iki oyuncusu Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı medya yakın takibe aldı. Avusturya'daki hazırlık kampı sırasında milli takımı ziyaret eden Başbakan Merkel'in Özil ve Gündoğan ile özel olarak görüştüğü ortaya çıktı. Merkel'in iki Türk futbolcudan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile nasıl bir araya geldiklerini öğrenmek istediği kaydedildi. Merkel, katıldığı televizyondaki açık oturumda "Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile resim çektirmenin sonuçlarını tahmin edemedikleri kanaatinde olduğunu" söylemişti.