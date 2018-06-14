;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. ÖpüyoRUS
  2. BAE’ye tepki

Top atışı!

Erdoğan’la fotoğraf çektiren ve , Almanya’da adeta linç edildi. Tartışmalar bitmek bilmedi. Hatta yıldız oyuncuların ’dan atılması istendi

Top atışı!

Almanya Milli Futbol Takımı'nda forma giyen ve 'ın, ile Londra'da fotoğraf çektirmeleri, bir türlü gündemden düşmedi. Eski Alman milli futbolcularından Stefan Effenberg, Mesut ve İlkay'ı kadroya alıp Rusya'ya götüren Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi. "Federasyon kendi değerlerini hiçe saydı. Bu iki futbolcuya daha net bir tavır sergilemelidir" dedi.

ONLARDAN VAZGEÇEMEYİZ
Bu tepkiye bir anlam veremeyen Alman Menajeri Oliver Bierhoff, her fırsatta ıslıkla protesto edilen iki oyuncunun baskıya dayanamayıp takımdan ayrılabileceğine ihtimal vermediğini, ikisinin milli takım formasını giymeye son derece hevesli olduğunu ve takım direktörünün de onlardan vazgeçebileceğini sanmadığını sözlerine ekledi. İlkay Gündoğan ise ilk defa büyük bir turnuvaya hazırlandığını belirterek "İlk 11'de yer almamak benim için problem olmaz. Ama fırsat verilirse de elimden geleni yaparım" dedi.



MERKEL SORGUSU!
2018 Dünya Kupası final turnuvasına katılmak üzere Rusya'ya giden Alman futbol milli takımının Türk asıllı iki oyuncusu Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı medya yakın takibe aldı. Avusturya'daki hazırlık kampı sırasında milli takımı ziyaret eden Başbakan 'in Özil ve Gündoğan ile özel olarak görüştüğü ortaya çıktı. Merkel'in iki Türk futbolcudan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile nasıl bir araya geldiklerini öğrenmek istediği kaydedildi. Merkel, katıldığı televizyondaki açık oturumda "Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile resim çektirmenin sonuçlarını tahmin edemedikleri kanaatinde olduğunu" söylemişti.

Etiketler: , , , , , , ,
  • 14 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ