ABD'NIN 41. Başkanı George H.W. Bush, düşük tansiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra 94'üncü yaş gününü Maine eyaletindeki evinde çocukları ile birlikte kutladı. Baba Bush'un, 94'üncü özel yaş günü davetine çocuklarının ve yakın aile dostlarının katıldığı mütevazı bir kutlama olduğu kaydedildi. Bush, 90'ıncı yaş gününü ise helikopterden paraşütle atlayarak kutlamıştı. ABD'nin 43'üncü Başkanı George W. Bush'un babası olan George H. W. Bush, 1989'dan 1993'e kadar görevde kalmıştı. Öte yandan 93 yaşındaki Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın ise 94'üncü yaş gününü 1 Ekim'de kutlayacağı belirtildi. ABD'nin diğer eski başkanlarından merhum Ronald Reagan ve Gerald Ford, 93'üncü yaş günlerini kutlamışlardı.
Bush ailesinin 94 mutluluğu
Etiketler: Ronald Reagan , Baba Bush , yaş günü
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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