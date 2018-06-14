Fransa'da yıllarca çatı katında bir ayakkabı kutusunda tutulan 18. yüzyıldan kalma bir Çin vazosu, satışa çıkarıldı. Ünlü müzayede evi Sotheby's'in Paris'teki şubesinde yapılan müzayedede, vazonun 500 bin Euro'ya alıcı bulabileceği açıklanmıştı. Ancak yaklaşık 20 dakika süren müzayede sonunda tarihi vazo, 16 milyon 200 bin Euro'ya (yaklaşık 87 milyon lira) satıldı. Vazoyu satın alan Asya kökenli kişinin adı ise açıklanmadı. Aile yadigarı vazoyu evinin çatı katında bulan kişinin ise Sotheby's yetkilileri ile Mart ayında temas kurduğu ve "Vazoyu pek sevmedik. Zaten dedemler de sevmezdi" dediği ortaya çıktı.
Bu vazo 87 milyon lira
- 14 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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