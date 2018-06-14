Alma’ya ırkçı saldırı

Avusturya Parlamentosu'nda konuşma yapan Bosna Hersek asıllı milletvekili Alma Zadic, ırkçı saldırıya maruz kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın milli istihbarat birimine ilişkin düzenlemelerini eleştiren bir konuşma yapan Zadic, koalisyon partilerinin milletvekillerinin sözlü saldırılarına uğradı. Aşırı sağcı partiden İçişleri Bakanı Herber Kickl Zadic'e, "Siz Bosna'da değilsiniz, bunu karıştırmayın" diye bağırdı. Zadic, etnik kökeni nedeniyle ilk defa saldırıya maruz kalmadığını belirterek, söz konusu tutumun meclis seviyesinin altında büyük bir çirkinlik olduğunu söyledi.